Россия каждый месяц накапливает до $1 млрд в рупиях на фоне активной продажи нефти Индии, передает Bloomberg

Эксперты это связывают с тем, что рупию тяжело конвертировать в другую валюту, потому что это реализуемо только на территории Индии и с разрешения центрального банка. Это привело к тому, что в торговом обороте между странами наблюдается дисбаланс экспорта и импорта.