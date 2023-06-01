Россия каждый месяц накапливает до $1 млрд в рупиях на фоне активной продажи нефти Индии, передает Bloomberg

Российские экспортеры накапливают до 1 млрд долларов в рупиях из-за валютных ограничений на индийском внутреннем рынке. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Аналитики отмечают лидирующее место России среди экспортеров топлива в Индию. Показатели увеличились в 14 раз и достигли 162,2 млрд долларов по итогам 2022 года. По данным издания, российская сторона накапливает порядка 1 млрд долларов в рупиях, который остается за пределами рынка.
Эксперты это связывают с тем, что рупию тяжело конвертировать в другую валюту, потому что это реализуемо только на территории Индии и с разрешения центрального банка. Это привело к тому, что в торговом обороте между странами наблюдается дисбаланс экспорта и импорта.
Ранее сообщалось, что Россия стала вторым после Китая поставщиком товаров в Индию. Показатели экспорта в январе-марте текущего года выросли в 4,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.