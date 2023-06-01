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Скандальная певица Бритни Спирс разрешила экс-мужу Федерлайну переехать вместе с детьми на Гавайи

Шоу-бизнес
Скандальная певица Бритни Спирс разрешила экс-мужу Федерлайну переехать вместе с детьми на Гавайи

Скандальная певица Бритни Спирс ответила на угрозы экс-супруга Кевина Федерлайна и завизировала разрешение на переезд двух сыновей на Гавайи, пишет Page Six.

Адвокат поп-дивы Мэтью Розенгарт уже отправил соответствующее послание представителю Федерлайна Марку Винсенту Каплану.

«Было большим разочарованием, что вы решили предать гласности этот вопрос, создав тем самым ненужную драму и ложный "спор"», — обратился один юрист к другому.

Напомним, что ранее американская исполнительница Бритни Спирс отрицательно оценила слухи о том, что она сделала пластику груди.
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