Скандальная певица Бритни Спирс разрешила экс-мужу Федерлайну переехать вместе с детьми на Гавайи

Скандальная певица Бритни Спирс ответила на угрозы экс-супруга Кевина Федерлайна и завизировала разрешение на переезд двух сыновей на Гавайи, пишет Page Six.
Адвокат поп-дивы Мэтью Розенгарт уже отправил соответствующее послание представителю Федерлайна Марку Винсенту Каплану.
«Было большим разочарованием, что вы решили предать гласности этот вопрос, создав тем самым ненужную драму и ложный "спор"», — обратился один юрист к другому.
Напомним, что ранее американская исполнительница Бритни Спирс отрицательно оценила слухи о том, что она сделала пластику груди.