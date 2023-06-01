Президент Турции Эрдоган оказался должен брату более 259 тысяч долларов, согласно имущественной декларации

Кроме того, в декларации говорится о том, что на счетах главы Турции – около 86 тысяч долларов в лирах. Одновременно с этим президент должен Мустафе Эрдогану более 259 тысяч долларов – по информации местных СМИ, это брат Реджепа Эрдогана.