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Президент Турции Эрдоган оказался должен брату более 259 тысяч долларов, согласно имущественной декларации

Общество
Президент Турции Эрдоган оказался должен брату более 259 тысяч долларов, согласно имущественной декларации

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 1 июня опубликовал имущественную декларацию. Об этом сообщает вестник Resmi Gazete.

Из документа следует, что лидер Анкары вместе со своей женой владеет квартирой в Стамбуле. Также Эрдогану принадлежит небольшой участок на Черном море.

Кроме того, в декларации говорится о том, что на счетах главы Турции – около 86 тысяч долларов в лирах. Одновременно с этим президент должен Мустафе Эрдогану более 259 тысяч долларов – по информации местных СМИ, это брат Реджепа Эрдогана.

Ранее Эрдогана официально признали победителем прошедших в Турции президентских выборов. В итоге он набрал 52,18% голосов.
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