Президент Турции Эрдоган оказался должен брату более 259 тысяч долларов, согласно имущественной декларации

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 1 июня опубликовал имущественную декларацию. Об этом сообщает вестник Resmi Gazete.
Из документа следует, что лидер Анкары вместе со своей женой владеет квартирой в Стамбуле. Также Эрдогану принадлежит небольшой участок на Черном море.
Кроме того, в декларации говорится о том, что на счетах главы Турции – около 86 тысяч долларов в лирах. Одновременно с этим президент должен Мустафе Эрдогану более 259 тысяч долларов – по информации местных СМИ, это брат Реджепа Эрдогана.
Ранее Эрдогана официально признали победителем прошедших в Турции президентских выборов. В итоге он набрал 52,18% голосов.