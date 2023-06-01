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Шпионскую программу выявили на десятках iPhone сотрудников «Лаборатории Касперского»

Общество
Шпионскую программу выявили на десятках iPhone сотрудников «Лаборатории Касперского»

Несколько десятков iPhone сотрудников «Лаборатории Касперского» оказались заражены шпионским программным обеспечением. Об этом сообщил СЕО компании Евгений Касперский.

По его словам «Лаборатория Касперского» предотвратила целевую кибератаку, которая проводилась со смартфонов, произведенных компанией Apple. Десятки мобильных устройств оказались заражены вредоносным софтом. Целью атаки было незаметное внедрение шпионского модуля в iPhone сотрудников компании.

Как сообщил Касперский, действенного способа удалить данное ПО пока не найдено. Шпионская программа получила название Triangulation.

Ранее россияне попросили ФСБ исследовать «умные» колонки и пылесосы на предмет шпионского программного обеспечения, а также запретить продажу продукции Apple в России. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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