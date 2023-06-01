Алжир собирается подключиться к российскому аналогу SWIFT

Москва, 1 мая. Россия и Алжир ведут совместную работу над возможностью подключения к российскому аналогу международной межбанковской системы совершения платежей, сообщает Телеграм-канал «Арабская Африка».
Глава комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в АНДР Московской торгово-промышленной палаты Дмитрий Шатунов заявил, что Межправительственная комиссия обсуждает механизм денежных переводов между банками обоих государств. Также прорабатывается способ подключения к Системе передачи финансовых сообщений Банка России.
«Идет поиск направлений. Все с нуля прорабатывается с нашей стороны, с их стороны. На данный момент Алжир очень заинтересован в сотрудничестве и крайне охотно идет на переговоры. Конкретные результаты появятся не раньше чем через год», — сказал Шатунов.
Он отметил, что в настоящий момент основной статьей российского экспорта в АНДР являются удобрения. Однако механизм взаимодействия между банками двух стран все еще не отработан в полной мере.
Стоит отметить, что Алжир является одним из ключевых союзников России в арабском мире. Эта североафриканская республика — второй после Египта крупнейший торгово-экономический партнер Москвы на Черном континенте.
Ранее стало известно, что президент Алжира Абдельмаджид Теббун посетит Россию с рабочим визитом в середине июня.