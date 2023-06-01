Солист Алексей Кабанов анонсировал съемки клипа на новую песню «Целую в носик» обновленной группы «Корни»

На вопрос, может ли песня стать хитом, певец ответил неуверенно. Он вспомнил слова рок-музыканта Ильи Лагутенко: «Новые песни нужны тем, у кого нет старых». Следует отменить, что в настоящий момент в поп-рок коллектив «Корни» входят Дмитрий Пакуличев, Алексей Кабанов и Александр Бердников.