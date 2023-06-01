Россиянка Шнайдер не смогла пройти в третий круг теннисного турнира «Ролан Гаррос» во Франции

Представительница России Диана Шнайдер потерпела поражение в матче второго круга теннисного Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей. Турнир проходит на грунтовых кортах Парижа.
Бразильская теннисистка одержала победу со счетом 6:2, 5:7, 6:4. Спортсменки играли 2 часа 43 минуты. В следующем этапе Хаддад-Майя сыграет с победительницей противостояния между россиянкой Екатериной Александровой и немкой Анной-Леной Фридзам.
Ранее сообщалось, что юная теннисистка из России Мирра Андреева смогла пройти в третий круг этого же турнира, обыграв француженку Диан Парри. 16-летняя россиянка выиграла со счетом 6:1, 6:2.