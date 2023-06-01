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Певица Слава поспешила покинуть больницу из-за атаки беспилотников на Москву

Шоу-бизнес
Певица Слава поспешила покинуть больницу из-за атаки беспилотников на Москву

Певицы Слава объяснила, почему решила быстрее покинуть больницу, где лечила бронхит. На это повлияла попытка беспилотников атаковать объекты в Москве.

Подробностями лечения артистка поделилась на личной странице в социальной сети. Слава получила тревожные вести от дочери Александры, поэтому решила в этот момент оказаться с семьей. Певица отметила, что один из БПЛА сбили в четырех километрах от медучреждения.

Ранее Славу доставили в больницу с высокой температурой, передает URA.RU. Врачи выявили у нее бронхит. После начала лечения недуга артистка рассказала, как чувствует себя.
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