Певица Слава поспешила покинуть больницу из-за атаки беспилотников на Москву

Певицы Слава объяснила, почему решила быстрее покинуть больницу, где лечила бронхит. На это повлияла попытка беспилотников атаковать объекты в Москве.
Подробностями лечения артистка поделилась на личной странице в социальной сети. Слава получила тревожные вести от дочери Александры, поэтому решила в этот момент оказаться с семьей. Певица отметила, что один из БПЛА сбили в четырех километрах от медучреждения.
Ранее Славу доставили в больницу с высокой температурой, передает URA.RU. Врачи выявили у нее бронхит. После начала лечения недуга артистка рассказала, как чувствует себя.