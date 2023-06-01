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Магаданская многодетная семья попросила президента РФ Путина помочь с возведением здания филармонии

Общество
Магаданская многодетная семья попросила президента РФ Путина помочь с возведением здания филармонии

Глава многодетной семьи из Магаданской области Вадим Горелов попросил президента России Владимира Путина помочь возвести здание филармонии.

На встрече лидера РФ с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», Горелов рассказал о том, что его сын работает с филармонией в Магаданской области. Пользуясь случаем, Вадим попросил главу государства посодействовать в возведении нового здания – со сценой и аудиторией. Горелов добавил, что мечтает о культурном развитии родных краев. Путин ответил, что подумает на тем, как можно реализовать идею главы многодетной семьи.

Ранее Путин признался, что Дед Мороз главнее его. Президент РФ сказал об этом, отвечая на соответствующий вопрос ребенка из Архангельской области.
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