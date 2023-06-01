Магаданская многодетная семья попросила президента РФ Путина помочь с возведением здания филармонии

На встрече лидера РФ с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», Горелов рассказал о том, что его сын работает с филармонией в Магаданской области. Пользуясь случаем, Вадим попросил главу государства посодействовать в возведении нового здания – со сценой и аудиторией. Горелов добавил, что мечтает о культурном развитии родных краев. Путин ответил, что подумает на тем, как можно реализовать идею главы многодетной семьи.