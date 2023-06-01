Евросоюз готовится четыре года платить по счетам Киева

Как отметили собеседники издания, если проект получит одобрение всех государств-членов, деньги можно будет использовать для поддержки Украины, расширив текущий пакет макрофинансовой помощи ЕС на 18 млрд евро. Средства ЕС также могут быть направлены на то, чтобы помочь Украине оплатить первоочередные неотложные потребности в восстановлении, которые оцениваются только в этом году в 14 миллиардов долларов.