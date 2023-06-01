Евросоюз готовится четыре года платить по счетам Киева

Брюссель, 1 июня. Евросоюз работает над четырехлетним планом финансирования Украины на сумму в десятки миллиардов евро. Об этом со ссылкой на источники в Еврокомиссии сообщает издание Financial Times.
Новый подход связан с критикой, которой подвергся ЕС в прошлом году за бессистемную и непредсказуемую финансовую поддержку Киева. По словам европейских чиновников, Брюссель приступил к работе над предложением, которое поможет покрыть потребности Украины до 2027 года.
Сторонники плана, который все еще находится на стадии разработки, говорят, что это обеспечило бы Киеву большую определенность в финансовой сфере. Кроме того, программа направлена на то, чтобы побудить других союзников, таких как США и Великобритания, предоставить аналогичные долгосрочные обязательства.
По данным Кильского института, по состоянию на февраль США пообещали оказать Киеву экономическую поддержку на сумму более 26 миллиардов долларов, в то время как Великобритания обязалась потратить 2,5 миллиарда фунтов стерлингов.
Как отметили собеседники издания, если проект получит одобрение всех государств-членов, деньги можно будет использовать для поддержки Украины, расширив текущий пакет макрофинансовой помощи ЕС на 18 млрд евро. Средства ЕС также могут быть направлены на то, чтобы помочь Украине оплатить первоочередные неотложные потребности в восстановлении, которые оцениваются только в этом году в 14 миллиардов долларов.
Новая программа помощи может быть представлена в ходе конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Лондоне 21–22 июня.
В то же время чиновники указывают, что добиться единогласного согласия государств — членов ЕС на финансирование Киева будет непросто, особенно учитывая позицию Венгрии по данному вопросу.
«Предстоит серьезная борьба, но также есть большое желание помочь Украине», — сообщил FT один из европейских чиновников.
Накануне стало известно, что миссия МВФ согласовала выделение Киеву очередного кредита в размере 900 миллионов долларов в дополнение к ранее одобренному механизму финансирования общим объемом 15,6 миллиарда долларов.