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Глава Белгородской области Гладков сообщил о двух пострадавших в результате взрыва неизвестного устройства

Происшествия
Глава Белгородской области Гладков сообщил о двух пострадавших в результате взрыва неизвестного устройства

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших гражданах из-за взрыва неизвестного устройства. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, беспилотный летательный аппарат упал на проезжую часть. Пострадавшими являются мужчины: один из них отправлен в медицинское учреждение с подозрением на сотрясение мозга, второй — отказался от госпитализации. В ходе инцидента был поврежден один автомобиль.

На месте произошедшего в настоящий момент работают оперативные службы и сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося пока неизвестны.
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