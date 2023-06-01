Глава Белгородской области Гладков сообщил о двух пострадавших в результате взрыва неизвестного устройства

По предварительной информации, беспилотный летательный аппарат упал на проезжую часть. Пострадавшими являются мужчины: один из них отправлен в медицинское учреждение с подозрением на сотрясение мозга, второй — отказался от госпитализации. В ходе инцидента был поврежден один автомобиль.