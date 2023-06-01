Политолог Кот объяснил, на что белорусские оппозиционеры потратят деньги Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко является «истинно русским диктатором», чью жизнь необходимо защитить от любых преступных посягательств. Об этом в интервью ФАН сказал политолог и публицист Юрий Кот.
Ранее глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Республики Беларусь Иван Тертель заявил, что белорусские оппозиционеры запросили у Запада денежную поддержку в размере 230-250 миллионов долларов.
«Конечно, очень хотелось бы, чтобы эта четверть миллиарда долларов, которую просят на подрывную деятельность, пошла бы на взрывчатку, которой бы вся эта мнимая белорусская оппозиция себя взорвала, — сказал Кот. — Но, к сожалению, этого не произойдет, и все эти миллионы, скорее всего, будут направлены на всякого рода медийные проекты, которые позволят извне расшатывать ситуацию в Белоруссии».
Также политолог предположил, что деньги отправят на поддержку разного рода русофобских ячеек в самой Республике Беларусь.
«Ситуация там сегодня очень тревожная, — отметил эксперт. — Ведь, к сожалению, даже официальный Минск продолжает дистанцироваться от исторической правды, которая заключается в том, что русские и белорусы — это один и тот же народ. Давайте уже признаем, что все проблемы, которые мы имеем на постсоветском пространстве — это последствия той столетней исторической шизофрении, когда от единого русского народа искусственно отделили украинцев, казахов, белорусов и так далее».
По словам собеседника ФАН, Запад это прекрасно осознает и будет «качать ситуацию именно в этом направлении».
«Боюсь, что в этой связи остро встает вопрос безопасности Александра Лукашенко, истинного русского диктатора, который сегодня практически огнем и мечом готов сражаться за нашу родную землю, — заявил Кот. — И он должен быть надежно защищен!»
Ранее президент Белоруссии Лукашенко рассказал, что ЕАЭС родился на кухне у Владимира Путина.