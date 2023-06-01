Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Политолог Кот объяснил, на что белорусские оппозиционеры потратят деньги Запада

Политика
Политолог Кот объяснил, на что белорусские оппозиционеры потратят деньги Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко является «истинно русским диктатором», чью жизнь необходимо защитить от любых преступных посягательств. Об этом в интервью ФАН сказал политолог и публицист Юрий Кот.

Ранее глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Республики Беларусь Иван Тертель заявил, что белорусские оппозиционеры запросили у Запада денежную поддержку в размере 230-250 миллионов долларов.

«Конечно, очень хотелось бы, чтобы эта четверть миллиарда долларов, которую просят на подрывную деятельность, пошла бы на взрывчатку, которой бы вся эта мнимая белорусская оппозиция себя взорвала, — сказал Кот. — Но, к сожалению, этого не произойдет, и все эти миллионы, скорее всего, будут направлены на всякого рода медийные проекты, которые позволят извне расшатывать ситуацию в Белоруссии».

Также политолог предположил, что деньги отправят на поддержку разного рода русофобских ячеек в самой Республике Беларусь.

«Ситуация там сегодня очень тревожная, — отметил эксперт. — Ведь, к сожалению, даже официальный Минск продолжает дистанцироваться от исторической правды, которая заключается в том, что русские и белорусы — это один и тот же народ. Давайте уже признаем, что все проблемы, которые мы имеем на постсоветском пространстве — это последствия той столетней исторической шизофрении, когда от единого русского народа искусственно отделили украинцев, казахов, белорусов и так далее».
Политолог Кот объяснил, на что белорусские оппозиционеры потратят деньги Запада

По словам собеседника ФАН, Запад это прекрасно осознает и будет «качать ситуацию именно в этом направлении».

«Боюсь, что в этой связи остро встает вопрос безопасности Александра Лукашенко, истинного русского диктатора, который сегодня практически огнем и мечом готов сражаться за нашу родную землю, — заявил Кот. — И он должен быть надежно защищен!»

Ранее президент Белоруссии Лукашенко рассказал, что ЕАЭС родился на кухне у Владимира Путина.
лукашенко Белоруссия оппозиционеры кот
Военкоры ФАН