Депутат Чаплин объяснил суть нового налогового законопроекта для производителей каучука

Депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в комментарии для ФАН рассказал о новом законопроекте, направленном на поддержание производства каучука в стране.
Документ бы принят сегодня, 1 июня, Государственной думой РФ в первом чтении.
«Сейчас важно поддержать бизнес в связи с курсом на импортозамещение. На основе каучука изготавливают резину для автомобильных и авиационных шин. Поэтому, поддержка отрасли поможет нам решить несколько стратегических задач: помочь российскому автопрому и обезопасить авиацию от некачественной иностранной продукции», — прокомментировал Чаплин.
Согласно новому закону, обратный акциз распространят на производителей синтетического каучука с 1 января 2024 года при заключении ими соглашения с Минэнерго России, предельным сроком действия до 10 лет.
«Предельная величина возмещения устанавливается в размере 9150 руб./т. Крупные производители, которые занимаются изготовлением этой продукции в промышленном масштабе, сэкономят внушительную сумму денег», — объяснил депутат.
Он подчеркнул, что необходимо исключить ситуацию дефицита важных товаров на рынке. Он уверен, что налоговая льгота поможет компаниям перераспределить сэкономленные средства на развитие производства и выйти на новый уровень оборота производства.
«Также важно отметить, что изменения пойдут на пользу и оборонно-промышленному комплексу страны, что сейчас точно является приоритетной задачей», — заключил Чаплин.
Ранее депутат Чаплин разъяснил суть нового законопроекта об устранении противоречий сведений ЕГРН и ГЛР.