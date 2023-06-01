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Финал вокального конкурса «Голос» покажут в прямом эфире на Первом канале 2 июня

Шоу-бизнес
Финал вокального конкурса «Голос» покажут в прямом эфире на Первом канале 2 июня

Финал вокального конкурса «Голос» покажут на Первом канале 2 июня. Традиционно шоу будут транслировать в прямом эфире.

«"Голос весны. Финал" 2 июня в 21:45 прямой эфир на Первом канале», — говорится в анонсе телеканала.

Россияне смогут поучаствовать в выборе победителя песенного турнира путем свободного голосования при помощи смс-сообщений.

На этот раз четверка финалисток чисто женская. За первое место поспорят Ирина Сыщикова, Эльмира Диваева, Виктория Соломахина и Людмила Серебрякова.

В другом популярном в России шоу «Четыре свадьбы» на канале «Пятница!» примет участие чета из Кузбасса, информирует портала А42.ru.
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