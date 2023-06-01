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Петербургская полиция назвала сроки возвращения лошадей и карет на Дворцовую площадь

Общество
Петербургская полиция назвала сроки возвращения лошадей и карет на Дворцовую площадь

Запрет на нахождение гужевого транспорта на Дворцовой площади будет действовать и летом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, запряженным лошадьми каретам запрещено появляться в центре Северной столицы с января месяца. Неизвестный хулиган запрыгнул на спину скакуна, и испуганное животное чуть не затопало нескольких человек, включая двоих детей.

Как уточнили в МВД, запрет на использование гужевого транспорта будет действовать до окончания расследования уголовного дела. В настоящий момент оно передано на рассмотрение в Следственный комитет.

Ранее прокуратура Петербурга сообщила, что дело петербуржца, напугавшего лошадь на Дворцовой площади, передано в судебный участок №199 в Центральном районе города.
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