Петербургская полиция назвала сроки возвращения лошадей и карет на Дворцовую площадь

Запрет на нахождение гужевого транспорта на Дворцовой площади будет действовать и летом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Напомним, запряженным лошадьми каретам запрещено появляться в центре Северной столицы с января месяца. Неизвестный хулиган запрыгнул на спину скакуна, и испуганное животное чуть не затопало нескольких человек, включая двоих детей.
Как уточнили в МВД, запрет на использование гужевого транспорта будет действовать до окончания расследования уголовного дела. В настоящий момент оно передано на рассмотрение в Следственный комитет.
Ранее прокуратура Петербурга сообщила, что дело петербуржца, напугавшего лошадь на Дворцовой площади, передано в судебный участок №199 в Центральном районе города.