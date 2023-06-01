ЕСПЧ оштрафовал Украину за отказ регистрировать брак двух мужчин

Двое мужчин, которым семь раз было отказано в регистрации брака на Украине, обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Орган признал инцидент нарушением Европейской конвенции по правам человека.
Однополая пара получила отказ в регистрации отношений в семи разных ЗАГСах на Украине. После этого мужчины обратились в ЕСПЧ по данному вопросу и выиграли дело, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Европейский судебный орган признал отказ в регистрации такого брака дискриминацией со стороны украинских властей. Теперь государство обязано выплатить каждому из заявителей по 5000 евро компенсации морального вреда и 4000 евро в качестве возмещения судебных расходов.
Ранее трансгендер-наемник из США Сара Эштон-Сирилло рассказал, как вступил в ряды украинской армии. Свой опыт службы в ВСУ он сравнил с Первой мировой войной.