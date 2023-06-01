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ЕСПЧ оштрафовал Украину за отказ регистрировать брак двух мужчин

Общество
ЕСПЧ оштрафовал Украину за отказ регистрировать брак двух мужчин

Двое мужчин, которым семь раз было отказано в регистрации брака на Украине, обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Орган признал инцидент нарушением Европейской конвенции по правам человека.

Однополая пара получила отказ в регистрации отношений в семи разных ЗАГСах на Украине. После этого мужчины обратились в ЕСПЧ по данному вопросу и выиграли дело, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Европейский судебный орган признал отказ в регистрации такого брака дискриминацией со стороны украинских властей. Теперь государство обязано выплатить каждому из заявителей по 5000 евро компенсации морального вреда и 4000 евро в качестве возмещения судебных расходов.

Ранее трансгендер-наемник из США Сара Эштон-Сирилло рассказал, как вступил в ряды украинской армии. Свой опыт службы в ВСУ он сравнил с Первой мировой войной.
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