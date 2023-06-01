На подмосковном аэродроме Вихрево прошел областной чемпионат по ракетомодельному спорту

Первенство Московской области по ракетомодельному спорту состоялось на аэродроме Вихрево. Участие в соревнованиях приняли 90 ребят из 11 городских округов, среди которых Сергиев Посад, Электросталь, Мытищи, Дубна.
Сергиевопосадский округ представляли воспитанники Центра детского и юношеского технического творчества «Юность», сообщает сетевое издание «ТВР24». Первым делом юные участники турнира прошли инструктаж. Им рассказали о правилах соревнования, плане действий и пожелали удачи.
Состязания проходили в пяти классах моделей: ленты-парашюты, роторплан, ракетоплан на продолжительность полета. Самые зрелищные и технически сложные классы — это модели-копии на реализм полета. По итогам соревнований самые сильные и умелые ракетомоделисты войдут в сборную Московской области и будут участвовать в первенстве России.