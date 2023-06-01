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На подмосковном аэродроме Вихрево прошел областной чемпионат по ракетомодельному спорту

Общество
На подмосковном аэродроме Вихрево прошел областной чемпионат по ракетомодельному спорту

Первенство Московской области по ракетомодельному спорту состоялось на аэродроме Вихрево. Участие в соревнованиях приняли 90 ребят из 11 городских округов, среди которых Сергиев Посад, Электросталь, Мытищи, Дубна.

Сергиевопосадский округ представляли воспитанники Центра детского и юношеского технического творчества «Юность», сообщает сетевое издание «ТВР24». Первым делом юные участники турнира прошли инструктаж. Им рассказали о правилах соревнования, плане действий и пожелали удачи.

Состязания проходили в пяти классах моделей: ленты-парашюты, роторплан, ракетоплан на продолжительность полета. Самые зрелищные и технически сложные классы — это модели-копии на реализм полета. По итогам соревнований самые сильные и умелые ракетомоделисты войдут в сборную Московской области и будут участвовать в первенстве России.
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