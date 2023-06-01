Небольшое снижение: ценовые тренды нефти

Нефть демонстрирует ценовые колебания и вверх, и вниз. В настоящий момент имеет место негативный тренд.
Об этом рассказывает издание «Экономика сегодня».
По итогам торгов 31 мая цены на нефть отметились снижением на 2,3 % и опустились с отметки 73,8 в район отметки 72,1 доллара за баррель. Сейчас цены несколько восстанавливаются и торгуются в районе отметки 72,7 доллара за баррель.
Накануне основным негативом для нефти стали слабые данные по индексу деловой активности в Китае. Они, особенно в производственном секторе, вышли хуже ожиданий. Значение индекса было ниже 50 пунктов, что говорит о том, что наблюдается экономический спад.
Негатива добавили и данные по запасам от американского Института нефти, согласно которым запасы черного золота за прошлую неделю выросли на 5,2 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение на 1,2 миллиона баррелей. Также выросли запасы бензина на 1,9 миллиона баррелей и дистиллятов на 1,85 миллионов баррелей.
Официальная статистика от Минэнерго США выйдет сегодня, 1 июня. Некоторую поддержку ценам на нефть оказало то, что 31 мая ночью состоялось голосование в Палате представителей США по вопросу проекта увеличения потолка госдолга. Проект был одобрен и теперь голосование перемещается в Сенат.
Собственно, это было ожидаемо, и теперь рынки немного успокоились, нефть стабилизировалась в диапазоне от 70 до 80 долларов за баррель.
Внимание рынка приковано к заседанию ОПЕК, которое пройдет 4 июня.
Как стало известно ранее, Президент России Владимир Путин распорядился уточнить ценовые индикаторы на нефть.