Sky News: ВВС Британии предпочли женщин и представителей этнических меньшинств белым мужчинам

ВВС Британии приоритетнее берут на службу женщин и представителей этнических меньшинств, чем белых мужчин — их назвали «бесполезными». Об этом пишет Sky News.
В Сеть просочились электронные письма ведомства, в которых желающих служить в авиации мужчин назвали «бесполезными». По данным издания, британские ВВС должны отфильтровать будущих пилотов так, чтобы стало больше женщин и представителей разных национальностей.
Под дискриминацию попали сотни молодых людей. Sky News сообщает, что трем десяткам мужчин предоставят выплаты в размере 5000 фунтов за проявленную к ним несправедливость. Однако представители ВВС страны опровергают всю информацию по данной теме.
Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес решил не отвечать на вопрос о применении Storm Shadow по Крыму. Также министр уклонился от комментария относительно переданных Киеву установок по применению ракет в пределах украинской территории.