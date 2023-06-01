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Sky News: ВВС Британии предпочли женщин и представителей этнических меньшинств белым мужчинам

Армия
Sky News: ВВС Британии предпочли женщин и представителей этнических меньшинств белым мужчинам

ВВС Британии приоритетнее берут на службу женщин и представителей этнических меньшинств, чем белых мужчин — их назвали «бесполезными». Об этом пишет Sky News.

В Сеть просочились электронные письма ведомства, в которых желающих служить в авиации мужчин назвали «бесполезными». По данным издания, британские ВВС должны отфильтровать будущих пилотов так, чтобы стало больше женщин и представителей разных национальностей.

Под дискриминацию попали сотни молодых людей. Sky News сообщает, что трем десяткам мужчин предоставят выплаты в размере 5000 фунтов за проявленную к ним несправедливость. Однако представители ВВС страны опровергают всю информацию по данной теме.

Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес решил не отвечать на вопрос о применении Storm Shadow по Крыму. Также министр уклонился от комментария относительно переданных Киеву установок по применению ракет в пределах украинской территории.
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