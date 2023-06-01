Президент США Байден заявил о достижении окончательного соглашения с республиканцами по потолку госдолга

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об отмене потолка госдолга. За документ проголосовали 314 конгрессменов. Маккарти смог набрать нужное количество голосов, несмотря на критику законопроекта. После голосования документ отправится на утверждение в сенат.