Президент США Байден заявил о достижении окончательного соглашения с республиканцами по потолку госдолга

Президент США Джо Байден заявил о достижении соглашения по бюджету со спикером Палаты представителей американского Конгресса от республиканской партии Кевином Маккарти.
Лидер Соединенных Штатов отмечает, что переговоры с Маккарти привели к двухпартийному бюджетному соглашению. Байден призвал американских законодателей поддержать соглашение, которое, по его словам, поможет США избежать дефолта.
Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об отмене потолка госдолга. За документ проголосовали 314 конгрессменов. Маккарти смог набрать нужное количество голосов, несмотря на критику законопроекта. После голосования документ отправится на утверждение в сенат.