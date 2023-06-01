Политолог Малек Дудаков объяснил, какие «пряники» НАТО может пообещать Киеву в июле

1 июня в столице Норвегии Осло открылась двухдневная встреча глав МИД государств НАТО. Одной из ключевых ее тем станет обсуждение евроатлантических перспектив Украины. Как считает политолог Малек Дудаков, пока что с Киевом альянс предполагает установить «израильский» вариант отношений.
В ходе саммита в Осло министры иностранных дел намерены преодолеть острые разногласия, существующие между странами НАТО. Часть из них, в основном представители Восточной Европы и Прибалтики, поддерживает идею предоставления Украине четкой программы действий по вступлению в альянс. При этом ключевые страны-члены НАТО стараются эту тему не обсуждать.
Встреча натовских министров носит неофициальный характер — то есть, по ее итогам не будет подписано никаких юридически обязывающих документов. Тем не менее, как считают аналитики, именно на таких форумах вырабатываются решения, принимаемые впоследствии лидерами стран НАТО. Их саммит состоится в июле в Вильнюсе.
По мнению экспертов, в контексте украинского конфликта крайне важно, как сложатся дальнейшие взаимоотношения НАТО с Киевом. Возможно, считают они, будет выработана общая оценка ударов ВСУ по российской территории. Ведь недавние атаки украинских беспилотников на Москву вызвали очень разные реакции в странах НАТО. Особенно выделился своим цинизмом представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт — он заявил, что «такие удары не противоречат международному праву».
Правда, при этом немецкий чиновник оговорился, что для этого «не должны использоваться германские вооружения». Слова Хебештрайта, по-видимому, никак не скажутся на поставках немецких вооружений Украине. Накануне на сайте правительства ФРГ сообщалось, что в новой партии поставок для ВСУ есть «боевые дроны, предназначенные для разведки».
Как считает политолог Малек Дудаков, страны НАТО пытаются решить, каким образом дать некие гарантии Украине на предстоящем июльском саммите альянса, чтобы это не выглядело пустой тратой времени.
«При этом страны Запада стремятся не обещать реального включения Киева в НАТО в обозримом будущем. Они очень не хотят связывать себя строгими обязательствами по вовлечению в конфликт на стороне Украины, которой, впрочем, только того и надо, — указал эксперт. — За последние недели на Западе уже обсуждалось несколько вариантов, как выйти из этой патовой ситуации. Первый из них — превратить Украину в аналог ФРГ и ГДР, страну, разделенную между двумя блоками. Второй вариант — установить между альянсом и Киевом отношения по типу того, какие существуют с Израилем. А бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и вовсе предлагал Западу признать территориальные приобретения России в ходе военной спецоперации. А оставшийся кусок Украины, уже без территориальных споров, включить в процесс вступления в НАТО».
Пока что наиболее вероятным на Западе считается условный «израильский» сценарий для Украины, указал аналитик.
«С высокой вероятностью, альянс предложит Киеву принять участие в работе в новом формате «Украина-НАТО», который он сам сможет созывать. Также ключевые страны альянса готовы ежегодно выделять по 500 миллионов долларов на военную помощь Украине. На фоне нынешних миллиардных траншей, это выглядит не самой существенной суммой. Ведь только США напрямую потратили за последний год почти 38 миллиардов долларов на вооружения для ВСУ», — напомнил Дудаков.
У Израиля нет никаких гарантий безопасности от Америки или от других стран блока, но при этом Тель-Авив получает по три миллиарда долларов в год на закупку американских вооружений, напомнил он.
«Впрочем, выделять даже такие «скромные» транши на нужды Киева из бюджета США в скором будущем может оказаться проблематично. В случае смены администрации в Вашингтоне и прихода в Белый дом Дональда Трампа, вполне можно ждать резкого урезания «украинских бюджетов». Поэтому пока все сводится к тому, чтобы иметь возможность мягко заместить американскую военную помощь Украине на европейскую. То есть, вскоре именно Брюссель могут заставить взять на себя основное финансовое бремя поддержки Украины — по линии Евросоюза или НАТО. США же готовятся в нужный момент переключить основной фокус внимания на Тайвань и большое противостояние с Китаем, оставив Киев на попечение европейцев», — заключил эксперт.
Напомним, как заявил 1 июня украинский президент Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии, надежды Киева на членство в НАТО становятся все более отдаленными. «Наши надежды становятся все более и более отдаленными. И мне жаль, что приходится выражать это разочарование здесь — как от имени солдат, так и от имени нашего народа», — сообщил Зеленский. По его словам, пришло время для того, чтобы НАТО, наконец, приняло решение о вступлении Украины в свои ряды. Ранее Зеленский на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве заявил об «отсутствии барьеров, которые помешали бы пригласить Украину вступить в военно-политический блок». Он сообщил, что существующий формат отношений между альянсом и Киевом «требует изменений».