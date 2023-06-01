Политолог Малек Дудаков объяснил, какие «пряники» НАТО может пообещать Киеву в июле

Напомним, как заявил 1 июня украинский президент Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии, надежды Киева на членство в НАТО становятся все более отдаленными. «Наши надежды становятся все более и более отдаленными. И мне жаль, что приходится выражать это разочарование здесь — как от имени солдат, так и от имени нашего народа», — сообщил Зеленский. По его словам, пришло время для того, чтобы НАТО, наконец, приняло решение о вступлении Украины в свои ряды. Ранее Зеленский на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве заявил об «отсутствии барьеров, которые помешали бы пригласить Украину вступить в военно-политический блок». Он сообщил, что существующий формат отношений между альянсом и Киевом «требует изменений».