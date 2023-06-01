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Министр национальной обороны Польши: страна намерена производить миллион артиллерийских снарядов ежегодно

Армия
Министр национальной обороны Польши: страна намерена производить миллион артиллерийских снарядов ежегодно

Польша планирует производить 1 миллион артиллерийских снарядов ежегодно. Соответствующей информацией поделился глава Министерства национальной обороны республики Мариуш Блащак.

Об этом он сообщил в четверг, 1 июня. Глава ведомства не указал, сколько снарядов в государстве производится сегодняшний день.

«Это очень сложная задача, но и необходимая для того, чтобы обеспечить Польше безопасность», — отметил министр.

Прежде стало известно, что в польском городе Легница местный житель ворвался в квартиру, в которой находились эмигранты из Украины. Подробности произошедшего передает интернет-издание «Дни.ру».
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