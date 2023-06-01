Министр национальной обороны Польши: страна намерена производить миллион артиллерийских снарядов ежегодно

Польша планирует производить 1 миллион артиллерийских снарядов ежегодно. Соответствующей информацией поделился глава Министерства национальной обороны республики Мариуш Блащак.
Об этом он сообщил в четверг, 1 июня. Глава ведомства не указал, сколько снарядов в государстве производится сегодняшний день.
«Это очень сложная задача, но и необходимая для того, чтобы обеспечить Польше безопасность», — отметил министр.
Прежде стало известно, что в польском городе Легница местный житель ворвался в квартиру, в которой находились эмигранты из Украины. Подробности произошедшего передает интернет-издание «Дни.ру».