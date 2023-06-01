Рязанского ветврача подозревают в получении взяток на 1,5 млн рублей

Уголовное дело возбудили в Рязанской области в отношении работника ветеринарной станции и индивидуального предпринимателя. Их подозревают в коррупционных преступлениях по ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ. Об этом заявили в СУ СКР по региону.
Как пишет ИА «7 новостей», по данным правоохранителей, ветеринарный врач получал от бизнесмена денежные средства за оформление документации на мясо птицы без выполнения всех требующихся проверок. С июля 2017 по февраль прошлого года фигурант получил в общей сумме 1,5 млн рублей, поделились в следственном управлении СК России по Рязанской области.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют работники регионального УМВД России. В настоящее время расследование преступления продолжается, сообщили в пресс-службе ведомства.