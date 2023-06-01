Рязанского ветврача подозревают в получении взяток на 1,5 млн рублей

Как пишет ИА «7 новостей», по данным правоохранителей, ветеринарный врач получал от бизнесмена денежные средства за оформление документации на мясо птицы без выполнения всех требующихся проверок. С июля 2017 по февраль прошлого года фигурант получил в общей сумме 1,5 млн рублей, поделились в следственном управлении СК России по Рязанской области.