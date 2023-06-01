Австралийские ученые рассказали о пользе таурина и черного перца для человека

Ученые из австралийского Университета Виктории провели исследование, по которому выяснили влияние таурина и черного перца на организм человека, пишет Planet Today.
Результаты исследований показали, что таурин и экстракт черного перца снижают риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Также эти вещества могут способствовать лечению повреждений, вызванных воспалительными процессами.
Таурин обогащен необходимыми для человека аминокислотами и снижает кровяное давление, воздействуя на сосуды. Черный перец в свою очередь богат терпенами и обладает антиоксидантными свойствами.
Ранее ученые выяснили, как улучшить состав тела при ожирении. Исследование, опубликованное в журнале NEJM, показало, что лекарство тирзепатид может благотворно повлиять на организм в разных возрастных группах.