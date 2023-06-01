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Роспотребнадзор оценил экономический ущерб от COVID-19 в 1,6 трлн рублей в 2022 году

Экономика
Роспотребнадзор оценил экономический ущерб от COVID-19 в 1,6 трлн рублей в 2022 году

Экономический ущерб от коронавирусной инфекции в 2022 году составил не менее 1,6 триллиона рублей. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Под «ущербом» эксперты подразумевают прямые медицинские расходы, непрямые потери экономики, а также потери рабочего времени при летальном исходе пациентов трудоспособного возраста.

В ведомстве отметили, что экономический ущерб в минувшем году мог оказаться выше. Его сдерживанию поспособствовала внедренная система ПЦР-тестов.

Ранее доктор биологических наук Михаил Чумаков назвал условие, при котором COVID-19 может мутировать в более опасную форму. Как пишет «Вечерняя Москва», наиболее агрессивная версия вируса может появиться только в лабораторных условиях.
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