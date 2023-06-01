Роспотребнадзор оценил экономический ущерб от COVID-19 в 1,6 трлн рублей в 2022 году

Экономический ущерб от коронавирусной инфекции в 2022 году составил не менее 1,6 триллиона рублей. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
Под «ущербом» эксперты подразумевают прямые медицинские расходы, непрямые потери экономики, а также потери рабочего времени при летальном исходе пациентов трудоспособного возраста.
В ведомстве отметили, что экономический ущерб в минувшем году мог оказаться выше. Его сдерживанию поспособствовала внедренная система ПЦР-тестов.
Ранее доктор биологических наук Михаил Чумаков назвал условие, при котором COVID-19 может мутировать в более опасную форму. Как пишет «Вечерняя Москва», наиболее агрессивная версия вируса может появиться только в лабораторных условиях.