Юная россиянка Мирра Андреева пробилась в третий раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, матчи которого играются на парижских грунтовых кортах.
На втором этапе «Ролан Гаррос» 16-летняя спортсменка из России уверено переиграла бывшую первую ракетку мира среди юниорок — француженку Диан Парри. Противостояние закончилось со счетом 6:1, 6:2. На эту победу младшая из сестер Андреевых потратила один час и 17 минут.
За выход в следующий круг второго в сезоне турнира Большого шлема российская теннисистка поспорит с победительницей игры между Юлией Грабер из Австрии и американкой Кори Гауфф.
При этом Мирра Андреева – сибирячка, уроженка Красноярска. Для воспитания своих дарований во многих других городах Зауралья и Сибири строят разнообразные спортивные комплексы. Так, губернатор Кузбасса назвал сроки открытия хоккейной Академии Вячеслава Фетисова в регионе, сообщают обозревателя портала А42.ru.