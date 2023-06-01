Юная теннисистка из России Мирра Андреева пробилась в третий круг турнира «Ролан Гаррос»

На втором этапе «Ролан Гаррос» 16-летняя спортсменка из России уверено переиграла бывшую первую ракетку мира среди юниорок — француженку Диан Парри. Противостояние закончилось со счетом 6:1, 6:2. На эту победу младшая из сестер Андреевых потратила один час и 17 минут.