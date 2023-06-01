В Пекине и Вашингтоне готовятся к противостоянию в Тихом океане

Пекин, 1 июня. Китайским силовикам необходимо готовиться к «наихудшим сценариям». Об этом на заседании партийной комиссии по национальной безопасности заявил председатель КПК Си Цзиньпин.
По его словам, Китаю в ближайшем будущем предстоит столкнуться с множеством внешних и внутренних угроз, поэтому силовым ведомствам необходимо быть готовыми к «штормовому морю».
«Сложность вопросов национальной безопасности, с которыми мы сейчас сталкиваемся, значительно возросла. Мы должны придерживаться рационального мышления и наихудшего сценария развития событий и быть готовыми пройти серьезные испытания сильными ветрами и бурными волнами, и даже опасными штормовыми морями», — заявил глава КНР.
Председатель Компартии Китая подчеркнул, что Поднебесная должна ускорить модернизацию своей системы национальной обороны, сосредоточив внимание на том, чтобы сделать их более эффективными в «реальных боевых действиях и практическом применении». По словам Си, Китай должен активно формировать «безопасную внешнюю среду», чтобы «способствовать глубокой интеграции развития и безопасности».
О возможной конфронтации рассказал и глава военного ведомства США Ллойд Остин после встречи со своим японским коллегой Ясукадзу Хамадой. По его словам, многочисленные инциденты, которые происходят между вооруженными силами Соединенных Штатов и Китая, могут «выйти из-под контроля». Глава Пентагона, который готовится принять участие в форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, выразил обеспокоенность в связи с тем, что Пекин отклонил просьбу Вашингтона о встрече с министром обороны Китая Ли Шанфу на полях конференции.
Говоря о взаимоотношениях с оборонным ведомством Поднебесной, Остин упомянул недавний инцидент над Южно-Китайским морем, в ходе которого китайский истребитель перехватил американский самолет-разведчик. По мнению Пентагона, пилоты ВВС КНР действовали в «агрессивной и непрофессиональной» манере, чем поставили под угрозу жизни американских военнослужащих.
«Я обеспокоен инцидентом, который может очень, очень быстро выйти из-под контроля. Я думаю, что министерства обороны должны общаться друг с другом на регулярной основе», — заявил министр обороны США.
Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу растущего числа инцидентов, связанных с перехватами американских, канадских и австралийских самолетов со стороны китайских ВВС.
«Мы глубоко обеспокоены поведением КНР и ее попытками подорвать основанный на правилах международный порядок», — отметил Ллойд Остин.
Китайская сторона отвергла обвинения в свой адрес, указав на увеличившееся военное присутствие США и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе и на Тайване, подчеркнув готовность защищать собственные границы.