В Пекине и Вашингтоне готовятся к противостоянию в Тихом океане

О возможной конфронтации рассказал и глава военного ведомства США Ллойд Остин после встречи со своим японским коллегой Ясукадзу Хамадой. По его словам, многочисленные инциденты, которые происходят между вооруженными силами Соединенных Штатов и Китая, могут «выйти из-под контроля». Глава Пентагона, который готовится принять участие в форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, выразил обеспокоенность в связи с тем, что Пекин отклонил просьбу Вашингтона о встрече с министром обороны Китая Ли Шанфу на полях конференции.