Алексей Кабанов поделился «туалетной историей» Михаила Гребенщикова, которая осталась за кадром «Фабрики звезд»

Солист группы «Корни» Алексей Кабанов в интервью YouTube-каналу «Алена, блин!» рассказал случай, который редакторы первого сезона телевизионного проекта «Фабрика звезд» решили не добавлять в выпуск.
Во время разговора с журналисткой Аленой Жигаловой исполнитель отметил, что чаще всего на съемках программы «чудеса творил» певец и актер Михаил Гребенщиков. Кабанов рассказал один из розыгрышей других участников, который провел его коллега.
«Он как-то вышел из туалета с двумя бумажками коричневыми, облизнул их и такой: "Это что такое?". Все такие: "Фу, Миша!". А он их шоколадом намазал, прикалывался по полной», — вспоминает Кабанов.
Ранее участник третьего сезона музыкальной передачи на Первом канале Александр Киреев признался, что первая радость от пребывания на проекте прошла у него буквально за пару часов. После у артиста появились некоторые трудности.