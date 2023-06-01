В Херсонской области пресекли попытки похищения детей украинскими спецслужбами под видом опекунства

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо назвал преступления в отношении детей «верхом лицемерия». По его словам, в регион приезжали граждане, заинтересованные в оформлении опеки над детьми, которые остались без попечения. Позже они пытались доставить несовершеннолетних в Киев.