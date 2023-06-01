В Херсонской области пресекли попытки похищения детей украинскими спецслужбами под видом опекунства

В Херсонской области пресекли несколько попыток кражи детей под видом опекунства. В причастности к этому подозреваются спецслужбы Украины.
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо назвал преступления в отношении детей «верхом лицемерия». По его словам, в регион приезжали граждане, заинтересованные в оформлении опеки над детьми, которые остались без попечения. Позже они пытались доставить несовершеннолетних в Киев.
Попавшие в столицу Украины дети должны были потом дать подставное интервью для очернения жизни в России. Сальдо заявил, что подобные попытки будут пресекаться.
Ранее врио Херсонской области сообщил об обстреле Новой Каховки. В результате удара ВСУ погиб один человек.