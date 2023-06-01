Жители Белгорода сообщают о сильном взрыве на улице Щорса

Жители Белгорода сообщают о сильном взрыве в городе. Об этом сообщает RT.
На предоставленных очевидцами кадрах видно, как в небо поднимается столб дыма. Предположительно, взрыв произошел на улице Щорса у АЗС «Роснефти».
Повреждено несколько автомобилей, к месту происшествия движется скорая помощь. Движение по улице перекрыто. Власти Белгорода пока не предоставляли официальной информации.
Накануне ночью российская система противовоздушной обороны сработала над Белгородом. Также подвергся обстрелам ВСУ город Шебекино в Белгородской области, в результате чего пострадали двое мужчин.