Нутрициолог Татьяна Мещерякова рассказала о правилах здорового детского питания

Родители, как правило, летом замечают, что их ребенок начинает набирать вес и расти. О том, как следует кормить детей летом, рассказала врач-диетолог, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова.
Как сообщает Life, данные статистики говорят о том, что сегодня 20% детей имеют лишний вес. Главная причина лишнего веса – нарушение питания, заметила эксперт. По словам Мещеряковой, не все калории могут быть полезными. Так, «пустые калории», которые не приносят пользы, а только отбивают аппетит, содержатся в кондитерских изделиях, поэтому детей следует ограничивать таких продуктах, заявила диетолог.
Овощи и фрукты являются лучшим источником витаминов, минералов и микроэлементов, подчеркнула врач. А вот сладкой газировкой увлекаться не стоит, поскольку в ней содержится очень много сахара, а в жаркую погоду ребенок может ее выпить довольно много. Ведь от сладкой газировки хочется пить еще сильнее, добавила специалист.
Значительные дозы сахара и химдобавок нарушают минеральный обмен и негативно влияют на кислотно-щелочной баланса. Поэтому газировку лучше заменить свежевыжатым соком, разбавленным водой, или компотом, посоветовала эксперт.