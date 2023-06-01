Нутрициолог Татьяна Мещерякова рассказала о правилах здорового детского питания

Овощи и фрукты являются лучшим источником витаминов, минералов и микроэлементов, подчеркнула врач. А вот сладкой газировкой увлекаться не стоит, поскольку в ней содержится очень много сахара, а в жаркую погоду ребенок может ее выпить довольно много. Ведь от сладкой газировки хочется пить еще сильнее, добавила специалист.