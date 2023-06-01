Главврач белгородской больницы Проценко сообщил о проведении операции одному из пострадавших при обстрелах

При этом Проценко подчеркнул, что всем 11 жителям региона, поступившим в горбольницу с минно-взрывными травмами, перегоспитализация в федеральные центры не требуется. До этого в СМИ появилась информация, что четыре человека в настоящий момент находятся в крайне тяжелом состоянии. Данные о других пострадавших пока не поступали.