Главврач белгородской больницы Проценко сообщил о проведении операции одному из пострадавших при обстрелах

Одному из пострадавших при обстрелах Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в настоящий момент проводят операцию. Об этом сообщил главный врач городской больницы №2 Роман Проценко.
При этом Проценко подчеркнул, что всем 11 жителям региона, поступившим в горбольницу с минно-взрывными травмами, перегоспитализация в федеральные центры не требуется. До этого в СМИ появилась информация, что четыре человека в настоящий момент находятся в крайне тяжелом состоянии. Данные о других пострадавших пока не поступали.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины всю ночь с 31 мая на 1 июня вели обстрел Шебекинского городского округа Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки со стороны ВСУ есть по меньшей мере пятеро пострадавших, сообщал «Царьград».