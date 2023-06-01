Президент ЦАР обсудил с имамом Нигерии вопросы безопасности и мира в Центральноафриканской Республике

Банги, 1 июня. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера встретился с шейхом Ибрагимом Салехом аль-Хусейни, великим имамом Национальной мечети Нигерии.
Главной частью дискуссии стали вопросы безопасности, мира, стабилизации и развития центральноафриканского государства. Также Туадера сделал акцент на том, что шейх Ибрагим Салех аль-Хусейни может выполнять важную миссию по консолидации мира и сплоченности среди населения республики.
Диалог между конфессиями является значимой составляющей в установлении порядка в стране. Ранее представители духовенства ЦАР пригласили студентов Университета Банги на семинар по наращиванию потенциала роли молодого поколения в межрелигиозном диалоге.
Кроме того, центральноафриканские скауты провели первый симпозиум в Банги под названием «Вместе во имя мира и благополучия общества». В мероприятии приняли участие представители христианских и исламских конфессий.