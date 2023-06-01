Италия снимает эмбарго на поставку вооружения в Саудовскую Аравию

По итогам заседания кабинета министров Италии было решено отменить запрет на поставку вооружения в Саудовскую Аравию, действующий с 2019 года.
Ограничения на экспорт военной продукции в королевство были введены Римом, чтобы предотвратить ее применение в йеменском конфликте, который зародился еще в 2004 году. Тогда повстанцы-шииты, проживающие на севере страны, начали протестовать против взаимодействия государства с американскими властями. Активные боевые действия, в которых с одной стороны участвовали шииты, а с другой — военные силы коалиции стран под предводительством Саудовской Аравии и армия Йемена, начались в 2009 году. Поводом для вмешательства соседней страны в войну стало убийство двух пограничников повстанцами.
В 2014 году хуситы — племена Северного Йемена шиитского толка — осуществили государственный переворот и захватили власть в северных провинциях страны, включая столицу — город Сану. В свою очередь, международно признанное правительство и президент Мансур Хади перенесли свои резиденции в город Аден.
По словам итальянских властей, на данный момент интенсивность военных операций существенно снижена. Таким образом уменьшился и риск применения приобретенного вооружения против мирного населения. Также Рим ранее признал, что Саудовская Аравия поддержала деятельность ООН в урегулировании йеменского конфликта и оказала гуманитарную и экономическую помощь пострадавшим. Премьер-министр итальянского правительства Джорджа Мелони заявила следующее:
«Сегодня больше нет причин сохранять ограничения на поставку вооружения. Региональный контекст в Йемене изменился, и с апреля 2022 года, частично благодаря перемирию, военная деятельность была разумно ограничена».
Два месяца назад, 17 апреля, Правительство Италии объявило об отмене эмбарго на поставку оружия Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). Решение было принято в связи с отказом государства от участия в военных действиях на территории Йемена. Конфликт в этой стране по сей день то утихает, то разгорается с новой силой. За все годы вооруженных столкновений количество погибших составило около 400 000 человек, сообщает ООН.