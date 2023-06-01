Италия снимает эмбарго на поставку вооружения в Саудовскую Аравию

Ограничения на экспорт военной продукции в королевство были введены Римом, чтобы предотвратить ее применение в йеменском конфликте, который зародился еще в 2004 году. Тогда повстанцы-шииты, проживающие на севере страны, начали протестовать против взаимодействия государства с американскими властями. Активные боевые действия, в которых с одной стороны участвовали шииты, а с другой — военные силы коалиции стран под предводительством Саудовской Аравии и армия Йемена, начались в 2009 году. Поводом для вмешательства соседней страны в войну стало убийство двух пограничников повстанцами.