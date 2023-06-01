Глава МИД Венгрии Сийярто назвал военную подготовку украинской армии под флагом НАТО неприемлемой

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Осло заявил, что военные учения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) под флагом военного блока неприемлемы.
Министр отметил, что Венгрия не поддерживает подобное мероприятие. Объяснил он это необходимостью избегать конфликта с Россией.
«Проводить военную подготовку под флагом НАТО мы считаем неприемлемым», — сказал Сийярто.
По его словам, для Будапешта проведение в некоторых странах блока учений украинской армии является вопросом двусторонних отношений.
Ранее Сийярто заявил, что договор Венгрии с российской компанией «Газпром» обеспечивает энергетическую безопасность страны.