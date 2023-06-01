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Глава МИД Венгрии Сийярто назвал военную подготовку украинской армии под флагом НАТО неприемлемой

Политика
Глава МИД Венгрии Сийярто назвал военную подготовку украинской армии под флагом НАТО неприемлемой

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Осло заявил, что военные учения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) под флагом военного блока неприемлемы.

Министр отметил, что Венгрия не поддерживает подобное мероприятие. Объяснил он это необходимостью избегать конфликта с Россией.

«Проводить военную подготовку под флагом НАТО мы считаем неприемлемым», — сказал Сийярто.

По его словам, для Будапешта проведение в некоторых странах блока учений украинской армии является вопросом двусторонних отношений.

Ранее Сийярто заявил, что договор Венгрии с российской компанией «Газпром» обеспечивает энергетическую безопасность страны.
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