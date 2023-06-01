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Президент РФ Владимир Путин не сомневается в успехе специальной военной операции

Политика
Президент РФ Владимир Путин не сомневается в успехе специальной военной операции

Россия станет гарантом мира и безопасности для всех после успешного окончания специальной военной операции на Украине. Об отсутствии сомнений в этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам государственного лидера, в ходе спецоперации Россия занимается защитой своих земель, людей и ценностей. Именно по этой причине успех неминуем.

Ранее Владимир Путин подписал закон, предусматривающий проведение выборов на территории, где введено военное положение. Решение было принято после консультации ЦИК с Министерством обороны и ФСБ России. Документ опубликован на портале правовой информации.
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