Президент РФ Владимир Путин не сомневается в успехе специальной военной операции

Россия станет гарантом мира и безопасности для всех после успешного окончания специальной военной операции на Украине. Об отсутствии сомнений в этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По словам государственного лидера, в ходе спецоперации Россия занимается защитой своих земель, людей и ценностей. Именно по этой причине успех неминуем.
Ранее Владимир Путин подписал закон, предусматривающий проведение выборов на территории, где введено военное положение. Решение было принято после консультации ЦИК с Министерством обороны и ФСБ России. Документ опубликован на портале правовой информации.