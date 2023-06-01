Автозаправку в Марий Эл оштрафовали на 100 тысяч рублей за неправильную рекламу

Как пояснили в ведомстве, АЗС развернула рекламную кампанию по поводу снижения цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 на два рубля за литр. Между тем сотрудники УФАС в ходе проверки выяснили, что для получения этой скидки клиенты должны обязательно заправиться бензином в количестве от 20 до 100 литров, сообщает «МедиаПоток».