Певец Алексей Кабанов на первом концерте группы «Корни» в Олимпийском выпил двойную порцию успокоительного

Исполнитель вспоминает, как насмотрелся на своего коллегу по группе Александра Асташенка, который обратился к медикам с просьбой дать ему какое-нибудь успокоительное, и перед самым выступлением решил тоже принять «двойную порцию» лекарства. Поэтому ему не удалось почувствовать «самой остроты» выступления.