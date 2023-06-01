Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Певец Алексей Кабанов на первом концерте группы «Корни» в Олимпийском выпил двойную порцию успокоительного

Шоу-бизнес
Певец Алексей Кабанов на первом концерте группы «Корни» в Олимпийском выпил двойную порцию успокоительного

Финал первого сезона шоу «Фабрика звезд» был проведен в спортивном комплексе «Олимпийский». Музыкант Алексей Кабанов в интервью журналистке Алене Жигаловой отметил, что это был первый концерт группы «Корни» перед многотысячным залом.

Исполнитель вспоминает, как насмотрелся на своего коллегу по группе Александра Асташенка, который обратился к медикам с просьбой дать ему какое-нибудь успокоительное, и перед самым выступлением решил тоже принять «двойную порцию» лекарства. Поэтому ему не удалось почувствовать «самой остроты» выступления.

В тот момент музыкальный коллектив впервые уловил поддержку фанатов, которых по разным оценкам насчитывалось от 17 до 20 тысяч человек. Певец назвал этот концерт «мега глобальным и фееричным» шоу.

Ранее о своем участии в шестом сезоне популярного телепроекта рассказал Прохор Шаляпин. Как передают «Дни.ру», исполнитель раскрыл самые интимные подробности пребывания в передаче.
алексей кабанов фабрика звезд группа корни успокоительные олимпийский
Военкоры ФАН