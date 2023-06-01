В Киевской городской администрации начались проверки после жалоб граждан на закрытые бомбоубежища

В Киеве правоохранительные органы начали проводить проверку в городской государственной администрации после жалоб местных жителей на закрытие бомбоубежищ.
О случившемся сообщает Telegram-канал «Политика страны», ссылаясь на спикера прокуратуры Киева Надежду Максимец. По имеющейся информации, в данный момент идут следственные действия в Киевской администрации. К примеру, сейчас проходят обыски в Департаменте муниципальной безопасности и здравоохранения, говорит Максимец.
Ранее в Киеве в ночное время после объявления воздушной тревоги местных жителей отказались пускать в метро. Инцидент случился возле станции метро «Минская».