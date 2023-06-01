Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил об угасании надежд на вступление Украины в Североатлантический альянс. Его слова передает издание Agora.
Соответствующей информацией лидер страны поделился на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе. Правительство Украины надеется получить приглашение в военно-политический блок в июле текущего года, указал Зеленский.
«Наши надежды становятся все более и более отдаленными, и мне жаль, что приходится выражать это разочарование здесь», — подытожил президент.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что киевский режим имеет право ударять по российской территории. Подробности передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».