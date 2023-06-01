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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об угасании надежд на членство Киева в НАТО

Политика
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об угасании надежд на членство Киева в НАТО

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил об угасании надежд на вступление Украины в Североатлантический альянс. Его слова передает издание Agora.

Соответствующей информацией лидер страны поделился на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе. Правительство Украины надеется получить приглашение в военно-политический блок в июле текущего года, указал Зеленский.

«Наши надежды становятся все более и более отдаленными, и мне жаль, что приходится выражать это разочарование здесь», — подытожил президент.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что киевский режим имеет право ударять по российской территории. Подробности передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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