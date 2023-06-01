Певица Ольга Серябкина лично не сталкивалась с дискриминацией в шоу-бизнесе со стороны мужчин

Российская исполнительница Ольга Серябкина поделилась мнением о положении дел в музыкальной индустрии. Об этом певица рассказала в интервью изданию Peopletalk.
Серябкина заявила, что сейчас лидирующие позиции в музыкальных чартах занимают мужчины. По мнению исполнительницы, это связано скорее со звучанием, которое сейчас в тренде, чем с дискриминацией.
Однако певица отметила, что никогда лично не ощущала ущемление со стороны исполнителей мужского пола. В российском шоу-бизнесе сейчас просто время мужчин-артистов, заключила экс-солистка группы SEREBRO.
Ранее Ольга Серябкина чуть не упала на ковровой дорожке из-за блогера Елены Сажиной. Инцидент произошел на музыкальной премии RU.TV.