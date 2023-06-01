Басманный суд продлил арест обвиняемой по делу о теракте против Татарского Дарье Треповой на 3 месяца

Басманный суд Москвы продлил арест обвиняемой по делу о теракте против военного корреспондента Владлена Татарского Дарье Треповой✱ на 3 месяца.
Об этом стало известно 1 июня, в четверг. Так, преступница будет находиться в колонии строгого режима как минимум до 2 сентября. Заседание о продлении ареста состоялось в закрытом режиме. С соответствующей просьбой в суд обратились следствие и прокуратура.
«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей в отношении Дарьи Треповой до 2 сентября», — указано в сообщении.
Прежде сообщалось, что супругу блогера Елены Блиновской может грозить срок до 15 лет. Информацией поделилось интернет-издание «Дни.ру».
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России