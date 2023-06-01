Басманный суд продлил арест обвиняемой по делу о теракте против Татарского Дарье Треповой на 3 месяца

Об этом стало известно 1 июня, в четверг. Так, преступница будет находиться в колонии строгого режима как минимум до 2 сентября. Заседание о продлении ареста состоялось в закрытом режиме. С соответствующей просьбой в суд обратились следствие и прокуратура.