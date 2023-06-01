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Басманный суд продлил арест обвиняемой по делу о теракте против Татарского Дарье Треповой на 3 месяца

Происшествия
Басманный суд продлил арест обвиняемой по делу о теракте против Татарского Дарье Треповой на 3 месяца

Басманный суд Москвы продлил арест обвиняемой по делу о теракте против военного корреспондента Владлена Татарского Дарье Треповой✱ на 3 месяца.

Об этом стало известно 1 июня, в четверг. Так, преступница будет находиться в колонии строгого режима как минимум до 2 сентября. Заседание о продлении ареста состоялось в закрытом режиме. С соответствующей просьбой в суд обратились следствие и прокуратура.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей в отношении Дарьи Треповой до 2 сентября», — указано в сообщении.

Прежде сообщалось, что супругу блогера Елены Блиновской может грозить срок до 15 лет. Информацией поделилось интернет-издание «Дни.ру».

  • ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России
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