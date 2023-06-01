Атомный крейсер «Дмитрий Донской» прекращает боевую службу в связи с выработкой ядерного реактора, пишет ТАСС

Прекращение боевой службы атомного подводного ракетного крейсера «Дмитрий Донской» связано с выработкой активной зоны ядерного реактора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ВМФ России.
Судно состояло на службе Северного флота РФ 40 лет. В связи с этим замену выработанной активной зоны на новую признали нецелесообразной из-за высокой стоимости операции.
В последние годы «Дмитрий Донской» использовался для испытания атомных подводных лодок классов «Борей», «Борей-А», «Ясень» и «Ясень-М». Как сообщил источник, теперь эти функции будут выполнять атомные лодки проекта 671РТМ.
Ранее сообщалось, что до конца 2023 года в распоряжение Военно-морского флота РФ поступит новых 30 боевых кораблей.