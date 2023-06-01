Эколог Вероника Тарнабаева: Климатическую повестку России навязали западные агенты

Влияет на истощение плодородных земель как слишком агрессивное их использование сельхозпредприятиями, которые экономят на внесении удобрений, так и коммерческое их использование под строительство различных объектов. По словам эколога, начиная с 1990-х годов российское законодательство, касающееся недропользования, сильно изменилось в сторону отказа от принципов охраны плодородных почв. В 1996-ом году был разработан законопроект об охране почв, но он до сих пор не принят. Вместо этого были приняты законы, которые позволили изымать земли сельхозназначений для других нужд, отметила Вероника Тарнабаева.