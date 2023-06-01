Эколог Вероника Тарнабаева: Климатическую повестку России навязали западные агенты

Академик Российской экологической академии профессор Вероника Тарбаева рассказала в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», почему потепление на планете несет человеку меньше угроз, чем истощение плодородного слоя Земли и использование ГМО для улучшения качества растений и продуктов животноводства.
России до сих пор не решила ключевые задачи по обеспечению продовольственной безопасности независимости страны. По словам Вероники Тарнабаевой, вместо того, чтобы решать насущные задачи по охране земельных недр, рационального использования продуктов животноводства и контроля за просачиванием ГМО в растениеводство и производство мяса, рыбы и птицы, некоторые политические круги в РФ увлеклись климатической повесткой, навязанной западными странами.
Потепление на планете, рассказала эколог, началось 250 лет назад, и оно никак не связано с антропогенным воздействием. В связи с изменением магнитного поля Земли горячая магма начала перемещаться, и в некоторых участках планеты, например, в Антарктиде, приблизилась на два километра к поверхности. Именно с этим, считает Вероника Тарнабаева, связано таяние льдов и рост вулканической активности на планете.
«Процессы, происходящие внутри планеты, оказывают на потепление несравнимо большее воздействие, чем так называемый антропогенный парниковый эффект», — заявила она.
Происходящее потепление эколог считает естественным процессом Земли, который навряд ли приведет к гибели человечества. Люди, считает она, скорее сами погубят свою цивилизацию, если не перестанут относиться расточительно к природным ресурсам, прежде всего, к воде и земле. По ее словам, плодородный слой почвы на планете стремительно истощается, и если его не подпитывать, то скоро она может перестать плодоносить.
«Там, где были черноземы более одного метра, идет совершенно закономерное их уменьшение до 50 сантиметров и более», — отметила она.
Влияет на истощение плодородных земель как слишком агрессивное их использование сельхозпредприятиями, которые экономят на внесении удобрений, так и коммерческое их использование под строительство различных объектов. По словам эколога, начиная с 1990-х годов российское законодательство, касающееся недропользования, сильно изменилось в сторону отказа от принципов охраны плодородных почв. В 1996-ом году был разработан законопроект об охране почв, но он до сих пор не принят. Вместо этого были приняты законы, которые позволили изымать земли сельхозназначений для других нужд, отметила Вероника Тарнабаева.
«Почему мы сейчас забили тревогу, потому что понятие почва - а это природный компонент как вода, воздух и так далее, стало изыматься, уходить из различных нормативно правовых актов и заменяться административным понятием земля. И сейчас у нас вроде как не плодородие почв, а плодородие земель. Но это в корне неверно именно с научной точки зрения», — пояснила она.
Эколог считает, что если сейчас не закрепить на законодательном уровне принципы рационального использования плодородного слоя Земли, в обозримом будущем это приведет к падению их производительности. А с этим, по ее словам, напрямую связаны вопросы обеспечения продовольственной безопасности страны.
«Почва — это основа основ, ее плодородие мы можем потерять. Мало того, мы еще усугубляем ситуацию своими действиями, когда неправильно вносим удобрения или используем пестициды. Это очень ухудшает качество почвы», — отметила Вероника Тарнабаева.
Одной из проблем в этом контексте эколог считает нерешенность вопроса использования побочных продуктах животноводства. Только сейчас, отметила она, разрабатываются технические указания, что считать побочным продуктом, что считать отходом. Решение этого вопроса позволит животноводам без опаски получить штраф вносить навоз в почву, который, по ее словам, является ценным удобрением.
«Маслом кашу не испортишь. Здесь почва каша, а масло, сами понимаете, что это такое. Многие не довносят удобрения в почву по финансовой причине, потому что они не дешевые. Поэтому очень важно доработать нормативно-правовые акты к закону о побочных продуктах, чтобы фермер уже спокойно мог вносить навоз в почву», — пояснила Вероника Тарнабаева.
Эколог приветствует развитие агротуризма в России. По ее словам, этот вид предпринимательства является одной из форм зеленой экономики, за которой будущее.
Напомним, ранее эколог Аида Леванова предложила заменить химические средства от комаров на масло эвкалипта.