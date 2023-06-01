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ВСУ усилили обстрелы Новой Каховки в День защиты детей

Происшествия
ВСУ усилили обстрелы Новой Каховки в День защиты детей

Украинские военнослужащие усилили обстрел Новой Каховки в День защиты детей. В результате удара погиб один человек.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о произошедшем в личном Telegram-канале. Удар привел к ранению жителей и разрушению домов. ВСУ не выбирали при этом, по кому будет совершена атака — по взрослым или несовершеннолетним.

Сальдо выразил уверенность в том, что боевики таким образом захотели сорвать праздник. Украинские военные были нацелены на причинение моральной и физической боли.

Ранее украинские силы обстреляли левый берег Херсонской области. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура.
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