ВСУ усилили обстрелы Новой Каховки в День защиты детей

Украинские военнослужащие усилили обстрел Новой Каховки в День защиты детей. В результате удара погиб один человек.
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о произошедшем в личном Telegram-канале. Удар привел к ранению жителей и разрушению домов. ВСУ не выбирали при этом, по кому будет совершена атака — по взрослым или несовершеннолетним.
Сальдо выразил уверенность в том, что боевики таким образом захотели сорвать праздник. Украинские военные были нацелены на причинение моральной и физической боли.
Ранее украинские силы обстреляли левый берег Херсонской области. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура.