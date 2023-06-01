Российские военные взяли в плен группировку ВСУ на Лисичанском направлении

Военнослужащие «Южной» группировки войск армии РФ взяли в плен на Лисичанском направлении украинских военнослужащих. Об этом РИА Новости сообщил боец ВС РФ.
По информации участника СВО, взятые в плен солдаты служили в 54-й бригаде ВСУ. Он отметил, что украинские бойцы сложили оружие «на днях». О количестве пленных не сообщается. В данный момент российская армия стремительно продвигается на указанном направлении, добавил военнослужащий.
Ранее российские войска ликвидировали до 395 украинских военных на Донецком направлении. Также удалось поразить танк, два боевых автомобиля пехоты, три пикапа и две гаубицы Д-30 на данном участке фронта.