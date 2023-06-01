Российские военные взяли в плен группировку ВСУ на Лисичанском направлении

По информации участника СВО, взятые в плен солдаты служили в 54-й бригаде ВСУ. Он отметил, что украинские бойцы сложили оружие «на днях». О количестве пленных не сообщается. В данный момент российская армия стремительно продвигается на указанном направлении, добавил военнослужащий.