Украина нужна Западу в качестве тарана против России, а не для принятия в ЕС или НАТО. После выполнения «незалежной» своей антироссийской «миссии» ее выбросят на помойку и разделят, заявил ФАН социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль.
Планы Киева о присоединении к Евросоюзу являются «слишком оптимистичными». Такое объявление сделала новый посол ЕС на Украине Катарина Матернова.
Грилль считает тему принятия Украины в Евросоюз абсолютно манипулятивной практикой по отношению к ее населению.
«Украинцев надо обнадеживать, водить за нос, поощрять их ненависть к России и плодить неадекватные ожидания. Ну кто всерьез будет принимать в свой состав страну, практикующую терроризм и откровенный нацизм в идеологических постулатах, публичные расправы над своими гражданами и многие другие возмутительные действия?» — отметил социолог.
Эксперт заявил, что «незалежная» нужна Западу не для принятия в ЕС или НАТО, а как таран против России. Только для этого ее одевают и содержат, пичкают вооружениями, закрывают глаза на всевозможные нарушения всех правил и законов, добавил он.
«Когда Украина выполнит свою антироссийскую "миссию", ее просто выбросят на помойку и разделят. У этого квазигосударства нет будущего и конструктивной цели существования. Ее исчезновение с карты мира вопрос ближайшего будущего. Думаю, нацистский режим в Киеве это прекрасно понимает и просто собирает себе бонусы перед хозяевами для дальнейшей безбедной жизни в эмиграции», — подытожил публицист.
Ранее Филипп Грилль рассказал ФАН, почему Бахмут стал местом позора и поражения ВСУ. Эксперт подчеркнул, что операция «бахмутская мясорубка» заняла достойное место среди подвигов русской боевой славы и войдет во все военные учебники мира.