Под обстрелами и огнем артиллерии бойцы ЧВК «Вагнер» осуществляли вывод мирных жителей Артемовска, порой рискуя для этого собственными жизнями. За эвакуацией на фоне освобождения города наблюдал военный корреспондент ФАН.
Истории разные, но реакция у горожан одинаковая — на глазах слезы, а в устах слова благодарности «вагнерам», которые пришли на выручку, спасли из пекла и смогли вывезти на «большую землю».
Местные прибивались к бойцам еще в городе, просили о помощи, а те тут же приходили на выручку. Командир штурмовой группы выделял одного или двух добровольцев на сопровождение — они помогали мирным жителям добраться до точки, откуда их переправляли сначала в безопасную зону, а потом вывозили на транспорте в тыл.
Относительно безопасно сопроводить людей в светлое время суток получалось, лишь уже когда линия фронта отодвинулась за пределы Артемовска. В самый разгар боев приходилось эвакуировать их под артобстрелом, при необходимости «вагнеровцы» прикрывали беженцев собой, чтобы сохранить им жизнь.
Уже оказавшись на перевалочном пункте, жители Артемовска рассказывали свои истории — о том, как спасались, и о том, как выживали в период, пока город контролировался Вооруженными силами Украины.
Пережитые страхи настолько сильно въелись в их сознание, что они до сих пор предпочитают не называть свои имена: на Украине проживают их родственники. Хотя лица гражданские теперь не скрывают — знают, что Россия их уже не выдаст.
Белые ангелы
Рассказы о «белых ангелах» ужасали всех горожан. Как объяснила одна из местных жительниц, так называли украинских силовиков, отбиравших у семей в Артемовске детей. Эта структура была сформирована Министерством внутренних дел или Службой безопасности Украины, ее представители проводили принудительную эвакуацию несовершеннолетних.
Ребенка могли забрать, вывезти его в другой населенный пункт — например, в Константиновку, — а родителям давали сутки на то, чтобы забрать наследника. Если те не приезжали, дальнейшая судьба «эвакуированных» оставалась неизвестной. Среди горожан ходили слухи, что указы о похищениях подписывал лично президент Украины Владимир Зеленский.
В Бахмуте было очень много детей — их прятали по подвалам, им не разрешали выходить на улицу, даже чтобы просто подышать свежим воздухом. Такая ситуация сохранялась с февраля.
«Были такие случаи, когда вывезли одну семью — муж с женой и с двумя детьми. Мать доехала с детьми, отца выкинули по дороге. <…> Многие семьи увозили — мы даже не знаем, где и что», — рассказывает женщина.
«Белые ангелы» вели настоящую охоту на ребят. Силовики ездили по домам, проверяли подвалы, расспрашивали соседей. Детей вычисляли при помощи квадрокоптеров.
Убийства мирных жителей
Историю с похищением детей украинскими силовиками подтверждает другая жительница Артемовска — у нее в доме соседи прятали 15-летнюю дочку. «Ангелы» ездили по городу на белых джипах и устраивали адресные проверки.
Киднеппинг был лишь частью преступлений украинских силовиков — тем, что организовано на официальном уровне. Низы и вовсе грабили и убивали мирных жителей.
«У меня убили двоих соседей. Перед этим к ним в дом вошли украинские военные. Этот дом был обстрелян, ВСУшники туда ворвались. В том доме был мешок, в котором хранились 150 тысяч гривен. Из-за этих денег двух парней просто положили на месте. ВСУшники забрали деньги, оставили в мешке всего десять гривен», — отмечает очевидица.
Жители подтверждают присутствие иностранных наемников, которые участвовали в боях против штурмовиков ЧВК «Вагнер». Рассказывая о зарубежных «гостях», жительница Артемовска вспоминает, что те размещались обособленно, мало с кем разговаривали.
«Точно были поляки. Ездили грузины на машинах с белыми крестами. Но в нашем районе было больше поляков. Они кучковались в одном доме, запускали с этого дома дроны», — делится собеседница ФАН.
Артемовск был освобожден бойцами ЧВК «Вагнер» 20 мая. Бои за город продолжались 224 дня, параллельно с ними «музыканты» вели эвакуацию гражданских. При этом нередко украинские военные открывали огонь прямо по «мирняку», умышленно целясь в женщин и детей.