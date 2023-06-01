Как ЧВК «Вагнер» эвакуировала гражданских из Артемовска: репортаж ФАН

Местные прибивались к бойцам еще в городе, просили о помощи, а те тут же приходили на выручку. Командир штурмовой группы выделял одного или двух добровольцев на сопровождение — они помогали мирным жителям добраться до точки, откуда их переправляли сначала в безопасную зону, а потом вывозили на транспорте в тыл.