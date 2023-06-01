Режиссер документального кино Людмила Цветкова умерла на 80-м году жизни

Цветкова закончила Театральное училище им. М.С. Щепкина в 1967 году. Свою кинокарьеру она начала в качестве актрисы, снявшись в более чем 40 картинах. С 1996 года она начала работу режиссера и создала свыше 20 документальных лент. Среди них «Истинный дар», «Брыкин бор», «Лесной колокольчик», «Красота живет здесь» и цикл «Свидетели эпохи».