Число природных пожаров в Тюменской области увеличилось до девяти

Количество природных пожаров сегодня, 1 июня, в Тюменской области возросло до девяти. Причем пять из них локализованы. За предыдущие сутки в регионе зафиксировали четыре возгорания в лесных массивах.
При этом, как и в большинстве подобных ЧП, всему виной человеческий фактор.
«Причины и виновные устанавливаются, но уже сейчас понятно, что всему виной человеческий фактор – неосторожное обращение с огнем», — заявили в региональной администрации.
В рамках борьбы против подобных явлений власти Тюменской области хотят продлить запрет на посещение лесов вплоть до 24 июня, передает ИА URA.RU.