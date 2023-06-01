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Число природных пожаров в Тюменской области увеличилось до девяти

Происшествия
Число природных пожаров в Тюменской области увеличилось до девяти

Количество природных пожаров сегодня, 1 июня, в Тюменской области возросло до девяти. Причем пять из них локализованы. За предыдущие сутки в регионе зафиксировали четыре возгорания в лесных массивах.

При этом, как и в большинстве подобных ЧП, всему виной человеческий фактор.

«Причины и виновные устанавливаются, но уже сейчас понятно, что всему виной человеческий фактор – неосторожное обращение с огнем», — заявили в региональной администрации.

В рамках борьбы против подобных явлений власти Тюменской области хотят продлить запрет на посещение лесов вплоть до 24 июня, передает ИА URA.RU.
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